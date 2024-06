Fondi per la promozione turistica, Città Aperta chiede chiarimenti sulle spese per il concerto di Orietta Berti al Mandanici

I consiglieri del movimento Città Aperta hanno presentato una dettaglia interrogazione sull’utilizzo dei fondi per la promozione turistica e sportiva, che secondo il gruppo d’opposizione non può andare contro quelli che sono i regolamenti comunali, con la concreta possibilità che si si faccia un uso improprio delle stesse risorse.

“Vogliamo fare chiarezza – affermano – sull’utilizzo dei 97.000 euro di fondi regionali che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricevuto per la promozione turistica e sportiva. Durante l’ultimo “question time”, l’assessore Angelita Pino ha affermato che 21.000 euro di questi fondi sono stati spesi per gli spettacoli “Rigoletto” e “Orietta Berti”. La prima cosa su cui chiediamo dettagliate spiegazioni è come sia possibile finanziare uno spettacolo organizzato da terzi al Teatro Mandanici, visto e considerato che il regolamento del teatro non lo prevede e, anzi, prevede che il Comune venga pagato, se il teatro viene concesso in uso a terzi. E’ inoltre abbastanza singolare che un concerto (nello specifico quello di Orietta Berti) possa avere uno scopo benefico, ancor più se organizzato dall’Associazione “Immaginifico Errante”, che non ha finalità benefiche. Infine, non è stata fatta alcuna manifestazione di interesse per comunicare la possibilità di ricevere contributi per eventi al Teatro Mandanici”.

“Alla luce di tutto questo, abbiamo chiesto al Sindaco di spiegare come sono stati concessi questi fondi, con quali criteri sono stati scelti gli eventi e come lo spettacolo di Orietta Berti è stato considerato benefico. Vogliamo anche sapere a quanto ammonta la somma raccolta per beneficenza e avere un rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute per il concerto di Orietta Berti, per garantire trasparenza e correttezza nell’uso delle risorse pubbliche”.