Iniziati anche a Barcellona gli esami di maturità: tra le tracce più gettonate quella su Rita Levi Montalcini

Sono iniziati anche a Barcellona le prove scritte per gli esami di maturità nei quattro istituti superiori della città del Longano.

Gli studenti impegnati nel compito di italiano hanno fatto ingresso in aula, dopo aver vissuto la tensione della “notte prima degli esami”. Nelle sei ore a disposizione i ragazzi dell’IIS Mesi, dell’Itis Lssa Copernico, dell’Itet Fermi e dell’IIS Ferrari hanno preferito le tracce di attualità, con particolare attenzione quella sull’Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini.

Analisi delle tracce

Ecco l’analisi delle tracce proposte agli studenti:

La tipologia A, analisi del testo poetico, ha proposto quest’anno due autori di spicco del Novecento: Giuseppe Ungaretti, con la poesia “Pellegrinaggio” tratta dalla raccolta “Vita di un uomo”, e Luigi Pirandello, con un estratto dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Ungaretti, con il suo stile scarno ed essenziale, offre una testimonianza diretta e toccante dell’esperienza della guerra, mentre Pirandello, attraverso la figura di Serafino Gubbio, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina nell’era del progresso tecnologico.

La tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, ha presentato tre brani che affrontano temi di grande attualità. Il primo, tratto da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, analizza il concetto di “guerra fredda” e il ruolo dell’equilibrio del terrore nella seconda metà del Novecento. Il secondo, di Maria Agostina Cabiddu, si concentra sul “valore del patrimonio artistico e culturale” con un testo pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Il terzo, tratto da Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla-Mattiot, invita a riflettere sul valore del silenzio in un mondo sempre più rumoroso e frenetico.

Per la tipologia C su tematiche di attualità erano possibili due spunti di riflessione tratti da opere di due donne straordinarie. Il primo, tratto da Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini, che invitava a valorizzare l’imperfezione come stimolo alla crescita e al miglioramento. Il secondo, di Maurizio Caminito, analizzava il cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale, mettendo in luce le potenzialità e i rischi di questa nuova forma di espressione.

Domani è in programma la seconda prova diversa per ciascun corso di studio, ad esempio Matematica al Liceo Scientifico ed al Liceo Scienze Applicate, Greco al Liceo Classico, Terza lingua straniera per il Liceo Linguistico e Scienze Umane per il Liceo Scienze Umane.