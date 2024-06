Giuseppe Cuccì diventa ufficialmente direttore generale dell’ASP di Messina: via libera della Regione

Il governo della Regione Siciliana ha dato il via libera al conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere in Sicilia per i commissari straordinari nominati all’inizio del 2024.

E’ stato approvato infatti il nuovo schema di contratto dei manager che prevede tra gli obiettivi una nuova stabilità alla sanità pubblica regionale e la riduzione delle liste d’attesa, con l’introduzione di un monitoraggio trimestrale e una verifica annuale del raggiungimento degli stessi, a pena di decadenza automatica dei direttori generali anche dopo il primo anno dall’insediamento.

Il dott. Giuseppe Cuccì è tra quelli “promossi” nell’incarico di direttore generale dell’Asp di Messina, insieme a Daniela Faraoni all’Asp di Palermo, Giuseppe Capodieci all’Asp di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra all’Asp di Caltanissetta, Mario Carmelo Zappia all’Asp di Enna, Giuseppe Drago all’Asp di Ragusa, Alessandro Caltagirone all’Asp di Siracusa, Ferdinando Croce all’Asp di Trapani. Non è stato invece confermato l’incarico per il commissario dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga, coinvolto nelle indagini su Nemo Sud, il centro clinico di Messina.