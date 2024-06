Europee, gli 8 eletti nella circoscrizione insulare: c’è il messinese Giuseppe Antoci

Con i risultati definitiva anche sulla preferenze degli elettori della circoscrizione Sicilia-Sardegna, si definiscono anche i nomi degli eletti, anche molto dipenderà dalle scelte di chi come Giorgia Meloni e Ely Schlein erano in corsa anche in altre circoscrizioni.

Questi sono i dati definitivi dei partiti che hanno superato il quorum nazionale nei seggi delle due isole:

FRATELLI D’ITALIA 420.537 21,25 FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 402.298 20,33 PARTITO DEMOCRATICO 330.939 16,73 MOVIMENTO 5 STELLE 321.415 16,24 LEGA SALVINI PREMIER 138.384 6,99 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 121.498 6,14

Sulla ripartizione dei seggi gli eletti sono Giorgia Meloni e l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo per Fratelli d’Italia, Edy Tamajo per Forza Italia, Elly Schlein e Giuseppe Lupo per il Pd, il messinese Giuseppe Antoci per il M5s, Raffaele Stancanelli per la Lega ed Ilaria Salis per Alleanza Verdi e Sinistra. Se la Meloni dovesse scegliere un seggio di un’altra circoscrizioni scatterebbe un posto per l’ex assessore regionale Ruggero Razza, terzo nelle preferenza di Fdl. Allo stesso modo se la Schlein lasciasse il suo posto, a beneficiarne sarebbe l’ex sindaco di Lampedusa Pietro Bartolo. Stesso discorso vale per Alleanza Verdi e Sinistra, dove Leoluca Orlando potrebbe rientrare in gioco se la Salis e Lucano (primi degli eletti anche in altre circoscrizioni) dovesse lasciare il posto nella collegio insulare. Ecco le preferenza dei primi tre candidati nelle liste che hanno superato il quorum del 4 per cento.

FRATELLI D’ITALIA MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 242.164 MILAZZO GIUSEPPE 65.221 RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO 61.513

FORZA ITALIA TAMAJO EDMONDO DETTO EDY 121.365 FALCONE MARCO 100.061 CHINNICI CATERINA 93.304

PARTITO DEMOCRATICO SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY 84.695 LUPO GIUSEPPE DETTO PEPPINO 49.637 BARTOLO PIETRO 44.389

MOVIMENTO 5 STELLE ANTOCI GIUSEPPE 64.587 PILO CINZIA 39.498 CINQUE PATRIZIO 30.989

LEGA SALVINI STANCANELLI RAFFAELE 44.180 VANNACCI ROBERTO 35.155 TURANO GIROLAMO DETTO MIMMO 18.620