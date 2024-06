Cannistrà: manca acqua dal venerdì, residenti infuriati

Giunge in redazione la segnalazione da parte dei residenti della frazione Cannistrà di Barcellona Pozzo di Gotto che, infuriati, denunciano la carenza d’acqua a partire dal venerdì.

“Il primo caldo e siamo subito senz’acqua! – dichiarano i nostri lettori – Tra l’altro non riusciamo a comprendere il perchè, visto che dal punto di raccolta dell’acqua che serve la frazione, pare che l’acqua ci sia, ma soltanto fino a un certo punto. Non riusciamo a capire nemmeno perchè le nostre priorità rimangono inascoltate. Si riesce a servire in tempi brevissimi l’urgenza di avere l’acqua presso il seggio elettorale, ma non si riesce nemmeno ad effettuare un controllo sui luoghi perchè manca il responsabile dell’ufficio. – spiegano – Siamo veramente stanchi di questa situazione, l’acqua fino alle scuole sì e poi per tutto il paese invece no. Chiediamo intervento immediato, diversamente il nostro disagio diventerà una protesta vera e propria”.

Il problema dell’acqua nelle frazioni collinari sembra essere una delle maggiori piaghe a Barcellona P.G., seguire le segnalazioni per riuscire a mantenere il servizio idrico a tutti i cittadini in egual misura non può essere una strategia perenne. Si dovrebbe, invece, lavorare alla prevenzione del problema, con interventi efficaci e duraturi.