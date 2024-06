Barcellona. Alle Europee Fdi primo partito, seguito a ruota da FI e Libertà di Cateno De Luca: tengono PD e M5S, la Lega al 5,65%

Alla conclusione delle sfoglio delle schede per le elezioni Europee 2024 a Barcellona Pozzo di Gotto Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con 3231 preferenze di lista, seguito a ruota da Forza Italia con 2957 preferenze e dal movimento Libertà creato da Cateno De Luca, con 2852 preferenze, che ha confermato il feeling con gli elettori. Il Partito Democratico ha confermato il suo elettorato con 1406 voti di lista ed il Movimento 5 Stelle, in un panorama negativo per il partito, ha raccolto 1350 preferenza. Sotto le aspettative è stato il risultato della Lega, partito del sindaco Pinuccio Calabrò, con 768 preferenze. Un buon riscontro è arrivato per l’alleanza verdi sinistra, mentre sono marginali i risultati di Renzi, Calenda e di altre liste minori.

Ecco il dettaglio per lista di Barcellona. Cliccando sul nome si potranno consultare le preferenze dei singoli candidati (manca il dettaglio del Pd che non è stato riportato dai dati del Viminale)