Barcellona, muore un 86enne colpito da un infarto alla guida: l’auto fuori controllo finisce contro un palo in via Ragusa contrada Manno

Una tragedia si è consumata stamattina poco dopo le 10,30 in via Ragusa. Un uomo di 86 anni, A. L., è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava alla guida dalla sua Fiat Uno. Ha quindi perso il controllo del mezzo, che ha concluso la sua corsa contro un palo che si trova al margine della carreggiata in direzione mare-monte, qualche metro prima del polo sportivo di contrada Manno.

Per l’uomo, residente nel quartiere Marsalini in via Gerone, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha constatato il decesso ed informato il sostituto procuratore di turno alla Procura di Barcellona.