AfroSun, a Barcellona l’arte a servizio della solidarietà: appuntamento il 14 giugno

L’estemporanea di arte e creatività e l’aperitivo etnico per promuovere i progetti sociali di Kano Sartoria Sociale e illustrare i ponti emozionali tra Italia, in particolare la Sicilia, e Gambia

L’arte per far risaltare la lavorazione artigianale del Batik e l’importanza della sostenibilità. Borse realizzate utilizzando le gomme delle biciclette, una pittura estemporanea su tessuto e l’illustrazione dei risultati ottenuti dal Progetto Kano Gambia Taylor. Si tratta dell’idea di realizzare una scuola di sartoria per giovani artisti in Gambia. Il primo step, raggiunto dopo un crowdfunding durato tre mesi, è servito ad acquistare il terreno sul quale verrà realizzata la scuola. L’incontro sarà l’occasione giusta anche per godersi un aperitivo etnico, durante il quale si potranno assaggiare delle pietanze prettamente gambiane.

Dalle ore 17.30 del 14 giugno, in via Garibaldi n. 108 a Barcellona P.G, si svolgerà l’estemporanea Batik a cura diCarla Siracusano “Galeo”, un’estemporanea di pittura su tessuto a cura di angelicacreation e l’estemporanea Arte del Riciclo a cura di Lucia Paguni “Sugnu Tosta”. L’evento sarà arricchito da treccine afro e make up a cura di Hope “hopeezglam” e dalla presentazione della collezione estiva Kano. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Kano Sartoria Sociale, nata ormai 5 anni fa, realizza abiti su misura, oggettistica per la casa e accessori moda, utilizzando i tessuti Afro, prelevati direttamente dagli Stati Africani. Con lino, cotone e altre fibre naturali, si crea un mix tra Africa e Occidente con un’attenzione particole all’economia circolare e alla sostenibilità. Da qui, nascono i progetti che vedono la trasformazione di capi in altri capi o accessori.