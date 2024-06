La sinergia tra ANAI e Comune di Terme Vigliatore per il Progetto Legalità nelle Scuole

“Anche una piccola cosa, se fatta con entusiasmo, passione e la giusta motivazione, è in grado di spostare il mondo nella direzione che tutti gli uomini di buona volontà sognano“. Hanno creduto ( e credono) in questo i promotori del Progetto Legalità a Terme Vigliatore

Si è concluso il ciclo di appuntamenti organizzato dal Dirigente Domenico Maiuri dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore in sinergia con l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, che ha avuto come protagonisti i ragazzi della classe seconda della scuola secondaria di primo grado, coinvolti nel progetto “La vita è un negoziato. Mediazione e Negoziazione tra emotività, razionalità e diritto”.

Obiettivo del percorso, dichiarato dal Dirigente, è stato l’educazione alla convivenza civile e alla legalità che si esplica nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale e politica della propria comunità: “Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso, aggravato, oggi, dalla difficoltà, per loro di trovare figure di riferimento credibili e coinvolgenti. Con questi progetti la scuola intende fornire conoscenza e consapevolezza in grado di rendere lo studente di oggi, ma soprattutto il cittadino di domani, capace di assumere scelte responsabili”

Agli studenti ed alle studentesse, attenti e partecipativi, adeguatamente preparati dalle professoresse Annamaria Mirabile e Vincenza Vivirito, sono stati forniti dagli avvocati Enrico Privitera e Cristina Ponzio, Dirigenti Nazionali ANAI, gli strumenti per esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza, perché come affermato dall’Avv. Privitera: “Attraverso la creazione di un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni, si incentiva l’assunzione di responsabilità reciproca poiché la soddisfazione personale arricchisce allo stesso tempo il contesto sociale”.

I ragazzi hanno incontrato il Mar. Magg. Antonio Sottile ed il Car. Talotta Domenico della locale Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore i quali li hanno edotti sui più comuni reati spiegando loro che le regole non vanno intese come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, ma come strumento di aiuto e, insieme a loro, hanno partecipato alla simulazione di un processo penale, dall’arresto all’assoluzione dopo appropriata arringa dell’Avv. Privitera; hanno appreso le regole di svolgimento del Consiglio Comunale assieme al Sindaco Bartolo Cipriano, che ha esaltato il ruolo dell’istituzione scolastica definendola “modello di coesione sociale ed integrazione”, al Vice-sindaco Domenico Genovese, alla Presidente del Consiglio Emanuela Ferrara, agli assessori Florinda Duci e Domenico Feminò, ai consiglieri Giambò Massimo e Siracusa Ida.