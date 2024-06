Barcellona, restano gravi le condizioni del 22enne coinvolto nell’incidente sulla SS113

Non è stata ancora scolta la prognosi per il 22enne, originario di Mazzarrà Sant’Andrea, ma residente a Barcellona, coinvolto nell’incidente autonomo che si è verificato domenica pomeriggio sulla Strada Statale 113 poco dopo il rettilineo che conduce alla bretella sul ponte Termini.

Il ragazzo è stato operato d’urgenza domenica sera per la fratture riportate al femore ed al bacino ed è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina. Le sue condizioni restano gravi per traumi che avrebbero interessato anche la colonna vertebrale, provocate dal guardrail su cui ha finito la corsa della Fiat Punto condotta dallo stesso giovane e diretta a Barcellona. La lamiera ha attraversato l’abitacolo e solo per una causalità non ha colpito organi vitali. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che l’automobilista stia reagendo alle cure dei sanitari.

Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia Locale di Barcellona, che avviato tutti gli accertamenti per ricostruire le modalità con cui il ragazzo ha perso il controllo della Fiat Punto, auto che è stato sottoposta a sequestro per ulteriori verifiche.