Milazzo, ad aprire l’estate dell’Associazione Città Invisibili il giornalista Sigfrido Ranucci

Otto eventi , otto tipologie diverse di argomento letterario: dal giornalismo d’ inchiesta al saggio sociologico, dal romanzo storico alla letteratura classica passando per i racconti di vita vissuta da un medico; l’ impegno civile, la storia della musica Italiana e, a conclusione, l’ incontro con due dei più vivaci intellettuali di oggi.

Questo il ricco programma letterario per l’estate 2024 dell’ Associazione culturale “Città Invisibili” di Milazzo che, col patrocinio del Comune di Milazzo, anche quest’anno ha promosso una serie di appuntamenti per l’estate letteraria 2024.

Dieci gli incontri in programma: il primo, quello del 5 luglio avrà come ospite d’eccezione il giornalista Sigfrido Ranucci che nell’Atrio del Carmine presenterà il suo libro “La scelta”; il 13 luglio invece a Villa Vaccarino dibattito sul saggio di Federico Vitella dedicato alle maggiorate e al divismo in Italia; il 21 luglio spazio alla storia con “Invictus” romanzo di Cristiano Parafioriti e il 27 luglio sempre nei giardini di Villa Vaccarino, Angelo Broccolo presenterà “E le nuvole camminano”, storie di vita vissuta da parte di un medico di famiglia come ce n’erano un tempo, coinvolto nella vita dei suoi assistiti; il 9 agosto, una lettura più impegnata con Massimo Raffa che presenterà “Aristotele, questioni di armonia”.

Si parlerà, inoltre, di impegno civile con Salvo Vitale che sempre a Villa Vaccarino presenterà, in una data ancora non definita, “Cento passi ancora“. SI chiude a settembre con due eventi che si terranno a Palazzo D’Amico: il 14 “Storia della musica italiana” di Foffo Bianchi e Duccio Pasqua, il 25 con Carlo Greppi con “Un uomo di poche parole” e Tommaso Greco “Curare il mondo con Simone Weill”.