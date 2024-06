Droga per uso personale, assolto e scarcerato imputato accusato di spaccio

“Il fatto non è previsto dalla legge come reato”, su questo si è basata l’assoluzione e la conseguente scarcerazione di un uomo accusato di spaccio di droga, che – tramite la difesa del suo avvocato, Sebastiano Campanella – è riuscito a dimostrare che si trattava di droga acquistata per uso personale.

I fatti risalgono al gennaio di quest’anno, quando l’uomo è stato fermato e poi sottoposto a controlli da parte della Polizia, che successivamente ha perquisito l’auto e l’abitazione dell’uomo e lo ha fermato in flagranza di reato.

Dopo la convalida dell’arresto e il trasporto in carcere dell’indagato, l’avv. Campanella ha richiesto e ottenuto la conversione della misura cautelare in arresti domiciliari. L’uomo è stato, quindi, sottoposto a questa misura cautelare di arresti domiciliari a Verona fino allo scorso venerdì. Il giudizio abbreviato davanti GUP dott. Giuseppe Sidoti si è concluso con l’assoluzione dell’imputato, avallando la tesi difensiva dell’utilizzo meramente personale della droga di cui il soggetto è stato trovato in possesso.

In tal modo, è stata disattesa la richiesta da parte della Procura, attraverso la quale il dott. Verzera aveva richiesto condanna ad anni 9 di carcere ed euro 90 mila di multa (già ridotti di un terzo a seguito della scelta del procedimento abbreviato).

I test effettuati sull’imputato, immediatamente successivi ai fatti, hanno confermato il fatto che lo stesso imputato fosse assuntore della droga ed è stato provato, attraverso la produzione di un piano planimetrico, che la strada percorsa al momento del fermo portava alla sua abitazione tramite il tragitto più breve. Inoltre, è stato documentato un prelievo di denaro a conferma del fatto che dovesse pagare la sua dose di droga e che lo stesso non avesse bisogno di spacciare per vivere, perchè in possesso di ingentissime capacità economiche. Inoltre, al momento delle perquisizioni non è stato rinvenuto nessuno strumento atto allo spaccio di stupefacenti, ma soltanto la dose in monoblocco. Sulla base di tutto questo, è stato dedotto che la droga fosse stata acquistata per uso personale. Quindi, è stato assolto ed è stata disposta la scarcerazione immediata.