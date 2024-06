Concerto di Gianmarco Carroccia al Teatro Mandanici: un trionfo di emozioni e solidarietà con il Lions Castroreale

E’ stato un sabato sera indimenticabile quello vissuto al Teatro Mandanici, dove il cantante Gianmarco Carroccia ha incantato il pubblico con il suo concerto “Emozioni”, un tributo appassionato alle canzoni di Lucio Battisti e Mogol. L’evento, organizzato dal Lions Club Castroreale e dall’organizzazione di volontariato Il Pane Quotidiano, ha registrato il tutto esaurito, confermandosi come appuntamento annuale di grande successo sia artistico che solidale.

La serata è stata aperta dal talentuoso Davide Patti, la cui straordinaria voce ha scaldato l’atmosfera eseguendo magistralmente, tra gli altri, brani di Mina, Aretha Franklin e una toccante interpretazione de “La Rondine” di Mango. Patti, con la sua performance coinvolgente, ha saputo preparare il terreno per la star della serata, ricevendo calorosi applausi dal pubblico presente. Gianmarco Carroccia, inaugurando la sua serata col brano “Emozioni”, ha subito trasportato con se gli spettatori nel viaggio che aveva promesso. La sua capacità di rendere omaggio a due pilastri della musica italiana come Battisti e Mogol ha fatto rivivere agli spettatori le atmosfere degli anni d’oro della canzone italiana.

Brano dopo brano, Carroccia ha saputo creare una connessione profonda con il pubblico, che ha accompagnato ogni canzone con un coro di voci e applausi. Tra i momenti più emozionanti della serata, l’esecuzione di “Un’avventura”, “I Giardini di Marzo” e “Il tempo di morire”, confermando il talento straordinario dell’artista nel riproporre fedelmente l’anima delle canzoni di Battisti e Mogol. Oltre alla straordinaria qualità artistica, l’evento ha avuto anche un importante risvolto benefico. Grazie al successo della serata, è stata raccolta una somma significativa destinata all’acquisto delle celle frigo per l’apertura del centro raccolta del Banco Alimentare nella città del Longano, che permetterà di ampliare e migliorare il servizio di assistenza ai bisognosi già egregiamente e quotidianamente portato avanti dall’associazione “Il Pane Quotidiano” e dal Lions Club Castroreale, organizzatori della serata. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per il sostegno delle famiglie bisognose della comunità, dimostrando come la musica possa essere un potente strumento di solidarietà.

Il concerto di Gianmarco Carroccia al Teatro Mandanici rimarrà senza dubbio nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. Un evento che ha saputo unire la bellezza della musica con la forza della generosità, regalando una serata di pura magia e concreta solidarietà. Gli organizzatori con una nota hanno ribadito, come già fatto durante la serata, il loro immenso ringraziamento a tutti i partecipanti che, acquistando il biglietto dell’evento, hanno permesso il sold-out e di conseguenza la realizzazione di progetti destinati alla collettività.