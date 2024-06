La formazione Under 13 dell’Orsa Barcellona ha perso la finale del campionato regionale di categoria contro i pari età del Basket Giarre, con il punteggio di 60-44.

I giovani catanese, dopo un iniziale equilibrio, hanno preso il largo controllando i tentativi dei barcellonesi di rientrare in partita. È stata una festa dello sport in cui alla fine vincitori e vinti si sono uniti in un unico abbraccio.