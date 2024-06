Barcellona, coppia di anziani resta senza luce, sarebbe vittima di una truffa dopo un falso cambio di gestore: intervento della Protezione civile Club Radio Cb

E’ stato necessario l’intervento dei volontari della Protezione civile di Barcellona per alleviare i disagi di un coppia di anziani, residente in un quartiere popolare della città del Longano, rimasto senza fornitura elettrica dopo un cambio di gestore proposta con il sistema del porta a porta.

Non è chiaro se si sia trattato di una truffa in piena regola, ma il dato di fatto è che per un paio di giorni i coniugi sono rimasti senza luce, con problemi soprattutto nelle ore notturne negli spostamenti all’interno dell’abitazione, oltre alla difficoltà di non poter utilizzare il frigorifero, alleviata dall’intervento dei vicini di casa. La prima segnalazione era stata fatta alla Croce Rossa di Barcellona, che ha attivato la procedura con i servizi sociali del Comune. Era stato proposto ai coniugi il trasferimento temporaneo in un b&b, in attesa di risolvere il problema burocratico del distacco della fornitura, ma la coppia non ha voluto lasciare la propria abitazione. E’ stato interessato l’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino, che ha chiesto l’intervento dei volontari del club Radio Cb. Non potendo attivare un generatore di corrente, che avrebbero creato disagi a tutti i residenti, è stato infatti collegato un sistema provvisorio che consentirà di fornire la luce attraverso un piccolo pannello fotovoltaico.

“Si tratta di una soluzione tampone – come chiariscono Marco Anastasi della Protezione civile e l’assessore Salvatore Coppolino – che limiterà i disagi alla coppia d’anziani. La raccomandazione è quindi di verificare sempre gli operatori che si presentano alla porta di casa per proporre cambi di gestore, accertandosi di poter parlare con personale autorizzato dalla società”.