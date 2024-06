Barcellona, auto centra il guardrail sulla SS113 poco prima del ponte Termini: un giovane operato d’urgenza al Policlinico

E’ stato operato al Policlinico di Messina un giovane poco meno che ventenne, rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo sulla strada statale 113 avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima del rettilineo che conduce al ponte Termini sul torrente Patrì.

Il giovane conducente avrebbe perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava in direzione Terme Vigliatore. L’automobile, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha centrato il guardrail, che ha provocato i traumi più gravi per il ragazzo, trasportato d’urgenza dal 118 al Policlinico di Messina, dove i medici lo hanno operato per le fratture alle gambe riportare nel sinistro. Le sue condizioni restano gravi e i sanitari, prima di sciogliere la prognosi, hanno avviato una serie di accertamenti per escludere altri traumi.