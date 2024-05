Basket giovanile: le formazioni barcellonesi impegnate su due fronti. Al PalAlberti la final four regionale Under 13

Sarà un fine settimana intenso per le formazioni giovanili di Barcellona Basket ed Orsa Barcellona.

La rappresentativa Under 19 del Barcellona Basket sarà in campo domani ad Anagni contro una formazione lombarda per conquistare l’accesso alla finale nazionale di categoria in programma a Cecina dal 14 al 16 giugno.

I ragazzi della formazione Under 13 dell’Orsa Barcellona saranno impegnati invece nella final four regionale che si svolgerà nel week-end al PalAlberti di Barcellona. Gli orsacchiotti allenati da coach Peppe Pirri affronteranno alle 19 la formazione della Happy Palermo e conosceranno il nome della prima finalista, che verrà fuori dalla semifinale tra Ragusa e Giarre in programma alle 17. Domenica alle 18 è in programma la finale per l’assegnazione del titolo regionale.

Alla vigilia abbiamo sentito il coach Peppe Pirri, che ha parlato a tutto campo dell’attività giovanile organizzata dalle due formazioni barcellonesi.