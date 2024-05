Le segnalazioni del gruppo Ora per Terme Vigliatore sui progetti in via Barile ed in contrada Salicà

L’ultima seduta del Consiglio Comunale ha fatto emergere l’intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere all’allargamento della Via Barile e alla realizzazione di una nuova di comunicazione che unirà la Via Boccaccio e la Via Stretto Salicà.

Si tratta di opere – affermano gli esponenti del gruppo d’opposizione Ora per Terme Vigliatore – che abbiamo accolto con il nostro voto favorevole in aula, nonostante la rinuncia a quello che era il progetto compensativo originale da parte di RFI, che avrebbe dovuto collegare la S.S 113 con la S.P. 184.

Ci teniamo però a sottoporre all’attenzione del Sindaco e della Giunta alcune criticità che ci auguriamo vengano attenzionate in fase progettuale.

In particolare, siamo preoccupati dal possibile aumento della pericolosità dell’incrocio tra la S.S. 113 e la Via Barile.

Pericolosità che, con il sicuro aumento del transito veicolare che l’allargamento della strada comporterà, non potrà che aumentare. Consigliamo pertanto di studiare soluzioni adeguate al fine di aumentare il campo visivo per i veicoli che, nel suddetto incrocio, devono immettersi sulla S.S. 113, e soluzioni atte a far rallentare i veicoli che transino sulla S.S. 113 in direzione Palermo, in prossimità dell’incrocio.

Per ciò che riguarda invece la nuova via di collegamento tra la Via Boccaccio e la Via Stretto Salicà, suggeriamo di includere nei lavori anche la bitumazione della strada, al momento sterrata, che collega la Via Boccaccio con la Via Margiotto, in modo da creare un’altra utilissima via di comunicazione tra la zona industriale della frazione di San Biagio e la Via Petrarca”.