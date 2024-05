La scrittrice Dacia Maraini in diretta streaming con gli studenti del “Copernico” di Barcellona

Gli studenti dell’ITT- LSSA “Copernico“ di Barcellona P.G. hanno avuto l’opportunità di dialogare in streaming con la scrittrice Dacia Maraini nell’aula magna dell’istituto. L’evento, realizzato in collaborazione con la Demea Eventi Culturali srl, era previsto in presenza ma un improvviso e non programmato intervento di chirurgia al piede ha cambiato le modalità dell’incontro.

Il progetto di lettura ha consentito agli studenti di leggere l’opera autobiografica “Vita mia” di Dacia Maraini, che attingendo ai suoi ricordi di bambina, al diario della madre e al libro scritto dalla sorella Toni ripercorre un tempo doloroso, quello del periodo trascorso in prigionia nel campo giapponese di Nagoya coniugando e confrontando usanze siciliane, giapponesi e reinterpretazioni dei miti greci. Non è stato facile, come lei stessa afferma, decidere di ripercorrere con la memoria due dolorosi anni della sua vita di bambina di soli sette anni. La paura delle bombe, il degrado, il freddo, al punto che per andare a letto dovevano non svestirsi, ma “ incappucciarsi”, e la privazione della libertà non sono facili da accettare per una bambina in cui il mondo cominciava e finiva in un cortile, giocava con le pietre, sognando che fossero cibi e mangiava le formiche per calmare i crampi della fame.

“La privazione di cibo – dichiara l’autrice – aveva l’obiettivo di farli soffrire ma non dovevano morire, … “solo a fine guerra avrebbero avuto la licenza di ucciderci” ma la pratica del giri salvò l’onore dei Maraini e in qualche modo anche la vita. Eppure nell’opera non ci sono parole di odio per il Giappone né per i giapponesi perché anche durante l’internamento insieme alla follia nazionalista ha scorto la gentilezza, la generosità, la solidarietà della gente comune”.

All’incontro era presente non solo la dirigente Angelina Benvegna, ma anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò. Dall’aula magna del Copernico è stato rivolto un augurio di pronta guarigione alla nota scrittrice, che probabilmente tornerà nella città del Longano subito dopo l’estate per l’incontro inizialmente programmato con la Fidapa nella sala auditorium del parco Magg. La Rosa.