Intervalliva tra la costa tirrenica e ionica: l’assessore Aricò ha incontrato i sindaci dei Comuni del comprensorio di Barcellona

Il progetto dell’Intervalliva di collegamento tra la costa tirrenica e quella ionica, all’altezza di Barcellona e Giardini Naxos torna d’attualità dopo l’inserimento tra i finanziamenti del fondo sviluppo e coesione nazionale.

L’idea di unire con una strada a scorrimento veloce le due coste e soprattutto avvicinare due realtà turistiche siciliane come Taormina e le Isole Eolie è un sogno coltivato da tanti amministratori e soprattutto dalla comunità comprese tra Barcellona ed Oliveri, compreso l’entroterra fino a Fondachelli Fantina, che ne avrebbero un indubbio vantaggio sotto il profilo dello sviluppo economico nel settore turistico.

E’ stato questo il tema centrale di un incontro che si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Terme Vigliatore, con il deputato regionale Pino Galluzzo e l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò. Secondo lo studio di fattibilità il progetto avrà un costo complessivo di circa 100 milioni e sarà necessario realizzarlo in lotti. Con il primo finanziamento del FSC 2025 sarà avviata la progettazione definitiva dell’opera, i costi per gli espropri e per l’esecuzione del primo lotto. La strada dovrebbe essere collegata allo svincolo autostradale di Barcellona della A20, risalire la vallata del Patrì attraversando i comuni di Terme Vigliatore, Castroreale e Fondachelli Fantina, per poi proseguire, attraverso un tunnel lungo circa 900 metri sotto i monti Peloritani fino alla strada statale 185, all’altezza di Francavilla di Sicilia per poi raggiungere Giardini Naxos. Un intervento di riqualificazione per 13 milioni di euro interesserà anche lo svincolo autostradale di Barcellona, attualmente interdetto ai mezzi pesanti diretti a Palermo ed in uscita da Messina, con un collegamento previsto fino alla zona del torrente Patrì.

All’incontro erano presenti il sindaco di Terme Bartolo Cipriano con il suo vice Domenico Genovese e gli assessori Florinda Duci e Domenico Feminò, il primo cittadino di Barcellona Pinuccio Calabrò con gli assessori Giuseppe Benvegna e Roberto Molino, il collega di Furnari Felice Germanò, l’assessore di Castroreale Andrea Triolo, il candidato a sindaco di Oliveri Michele Pino e l’assessore Giuseppe Lombardo per il Comune di Fondachelli.