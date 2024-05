Barcellona, è in corso la scerbatura sulla rete stradale che toccherà tutti i quartieri della città: sanzioni per gli automobilisti distratti

L’amministrazione comunale di Barcellona ha avviato un’intervento straordinario di pulizie delle strade cittadine, affidato alla Dusty ed ad una ditta specializzata la Verde dinamico di Tino Maio di Terme Vigliatore.

L’attenzione in queste prime settimane è concentrata sulla strade del centro, dalla via Roma alle via Marconi, dalla copertura del torrente Longano alla via Kennedy, dove sono stati ripulite le basi degli alberi e sfoltirne le fronde che impediscono il passaggio dei pedoni. L’altro lato della medaglia è la distrazione di tanti cittadini, che non rispettando il divieto di sosta durate il passaggio degli operai, sono incappati nelle multe e soprattutto nell’intervento del carro attrezzi a supporto degli agenti della Polizia locale.

Sul progetto, che proseguirà per tutto l’anno ed interesserà tutto il territorio comunale, abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’assessore all’ambiente Nicola Barbera, spesso sul cantiere a seguire le modalità di realizzazione dell’intervento.