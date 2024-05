Riaperta stamattina la bretella alla foce del torrente Mela: resta il problema sui tempi della conclusione dei lavori sul ponte

La bretella alla foce del torrente Mela è stata riaperta stamattina a conclusione di un iter più complesso del previsto, che ha visto in prima linea il Comune di Barcellona, insieme a quello di Milazzo.

Il protocollo d’intesa, predisposto dagli uffici comunale di palazzo Longano e sottoscritto dai sindaci di Barcellona e Milazzo, Pinuccio Calabrò e Pippo Midili, consentirà adesso di ripristinare un collegamento sulla litoranea a ridosso della stagione estiva, dando un piccolo sollievo alle attività commerciale della riviera di ponente nei due versanti del torrente Mela ed ai residenti che non dovranno più effettuare il giro della Statale 113 per spostarsi tra Barcellona e Milazzo. Gli operai del Comune, coordinati dalla funzionaria dell’ufficio tecnico Iolanda Mandanici, hanno liberato il percorso dai massi che ostruivano in passaggio, dopo l’ordinanza del Genio Civile che ha ripristinato la viabilità, prendendo atto dell’accordo tra i due Comuni interessate. Come già detto, la Città Metropolitana di Messina si è tirata fuori dalla vicenda, non sottoscrivendo il protocollo, pur essere la proprietaria della strada provinciale su cui si fa effettuando l’intervento di ricostruzione del ponte sul Mela. La vigilanza sui varchi di accesso alla bretella sono stati affidati alla società Vigilanza Tirrena di Milazzo, che provvederà all’apertura prevista alle 6 del mattino ed alla chiusura programmata alle 22.

Riaperto un collegamento seppur precario tra le due sponde del torrente Mela, l’attenzione delle istituzione si sposta ancora sui tempi di realizzazione del ponte definitivo, rallentati ancora delle richieste di variazione al progetto richiesto dalla ditta esecutrice, per la difficoltà nel trasporto dei blocchi che comporranno la campata del manufatto. La consegna a settembre è ormai un miraggio e verosimilmente l’auspicio è quello di completare l’opera entro la fine dell’anno, come riferito in più circostanza anche del sindaco Pinuccio Calabrò, che sulla questione non avrebbe voce in capitolo, potendo intervenire solo sugli enti sovracomunali che gestiscono l’appalto, la Città Metropolitana proprietaria della strada ed il Genio Civile ente appaltante per conto della Regione.