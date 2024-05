Questo pomeriggio a “La ruota della fortuna”, una ragazza di Terme Vigliatore

Andrà in onda alle 18.45 s Canale 5 la puntata de “La ruota della fortuna”, il programma televisivo condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, che vedrà tra i protagonisti la giovane Chiara Crisafulli, di Terme Vigliatore.

Il game show, in onda per tutto il mese di maggio, ha registrato un successo inaspettato. Ideato e realizzato per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il programma ha segnato picchi di 4 milioni di spettatori. Tra poco, Chiara, che ricopre un ruolo manageriale presso Heineken Italia, impegnata in politica e nel sociale, tenterà la fortuna.