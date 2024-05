Turista danese di 84 anni dimentica lo zaino con gioielli ed effetti personali alla stazione di Taormina: la Polizia la rintraccia e glielo restituisce

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taormina hanno riconsegnato ad una distratta turista danese di 84 anni uno zaino che la stessa aveva dimenticato su una panchina di quella stazione ferroviaria.

Lo zaino era stato ritrovato da un addetto alle pulizie dello scalo ferroviario, il quale lo ha consegnato agli agenti della Polfer, che si sono subito attivati per cercare di riconsegnarlo al legittimo proprietario, atteso anche il contenuto dello stesso ove, oltre a vari oggetti personali e souvenirs, vi era anche un sacchetto contenente diversi gioielli, un I-pad e, soprattutto, delle medicine suddivise già per l’assunzione quotidiana nel corso di tutta la settimana.

Non essendovi documenti, gli agenti hanno individuato la proprietaria grazie a degli appunti di viaggio presenti nella borsa, dai quali è stato possibile risalire ad una struttura ricettiva di Catania, dove è stata ritrovata la signora danese che, credendo di non poter più venire in possesso dello zaino, aveva ritenuto di non sporgere denuncia di smarrimento.

La viaggiatrice, piacevolmente sorpresa dall’attività posta in essere dagli agenti per contattarla, dopo essere rientrata in possesso del suo zaino, ha voluto una foto ricordo con gli agenti della Polfer di Taormina per immortalare quell’esperienza fuori programma del suo viaggio in Sicilia. Successivamente ha ringraziato la Polizia di Stato facendo pervenire un caloroso biglietto di ringraziamento in cui si evidenzia anche il senso civico dell’addetto ai servizi di pulizia della stazione.