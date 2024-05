Lo scrittore Beniamino Sidoti ospite dell’I.C. Capuana nell’ambito del Maggio dei Libri

L’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “G. Verga” ha ospitato la manifestazione conclusiva del Progetto Lettura 2023-24 in collaborazione con la libreria l’Incanta Storie di Barcellona P.G.

In quest’occasione gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto hanno avuto modo di incontrare Beniamino Sidoti, autore del romanzo “Ti aspetto a San qualcosa”, letto durante il Progetto Lettura. Nato a Firenze nel 1970, Beniamino Sidoti si occupa di giochi e di storie, e dei tanti modi in cui si incrociano, tra cui anche l’animazione alla lettura. Ha scritto numerosi libri sui giochi in relazione all’educazione ed è tra i fondatori della manifestazione Lucca Games. Oltre ad essere un esperto di scrittura collettiva e creativa, collabora con il Cirg (Centro Interdimentale per la Ricerca sul Gioco dell’Università di Siena) ed è consulente del ministero della Pubblica Istruzione.

L’incontro, che si è svolto alla presenza della Dirigente, Carmela Pino, rappresenta un momento molto importante di crescita e di confronto per gli alunni che ogni anno, hanno la possibilità di incontrare gli autori dei romanzi letti. “Lo stile informale e coinvolgente – afferma la dirigente – con cui Sidoti ha dialogato con gli alunni ha permesso loro di partecipare in modo attento e divertito. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività del Maggio dei Libri, conclude un percorso di educazione alla lettura che si prefigge di avvicinare i giovani ai libri e coltivare in loro l’amore per la lettura come strumento efficace per sviluppare la fantasia e il pensiero critico”.

La storia di Simone, adolescente che cerca di adattarsi ad una realtà che inizialmente non accetta, e che poi invece, grazie alla fantasia e all’amicizia riesce a trovare la sua strada verso la felicità, ha offerto molti spunti di riflessione sulla realtà degli adolescenti ma anche sulle strategie per scrivere racconti in modo divertente e originale.

Tanti sono stati i lavori presentati dagli alunni sul romanzo letto e tante le domande rivolte all’autore che testimoniano l’interesse nei confronti di un libro che con leggerezza affronta tematiche tutt’altro che leggere e insegna che non bisogna mai rinunciare alla felicità.

Al termine dell’incontro gli alunni delle classi prime hanno donato all’autore un gioco da tavolo da loro ideato durante il Compito di realtà di quest’anno che affronta il tema dell’ecologia.