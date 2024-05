Il positivo bilancio della visita a Barcellona della delegazione argentina di Chivilcoy

Con la calorosa accoglienza che la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona P.G. del presidente Filippo Castellano e del vice Eduardo Bisignani alla delegazione argentina composta da Laura Boleso e da Julian Maiello, si è concluso il ciclo di incontri ufficiali programmati durante la loro permanenza nella nostra comunità.

Dopo la consegna della lettera inviata dal sindaco della città di Chivilcoy Guillemo Alejandro Britos al nostro primo cittadino Giuseppe Calabrò, con la richiesta di un gemellaggio tra le due città e la consegna di una targa alla Pro Loco “Alessandro Manganaro”, sono stati ospiti sabato 18 maggio all’evento organizzato dal maestro Giuseppe Messina per la svelatura di due sue grandi opere scultoree, e a seguire domenica 19 maggio il docente Julian Maiello, ospite dell’amministrazione comunale di Milazzo e dell’Associazione Culturale “FilicusArte”, a cui è stata consegnata una targa del Centro Cultural italo-argentino “Chivilcoy” nato grazie agli scambi culturali iniziati nel 2012 da Giuseppe Giunta componente della Pro Loco “A. Manganaro” e da Laura Boleso archivista del Complejo Historico Municipal di Chivilcoy, ha presentato nel suggestivo scenario offerto dal Palazzo D’Amico di Milazzo l’edizione italiana del suo libro dal titolo “Giuseppe Garibaldi profilo di un rivoluzionario”.

Inoltre sono stati ospiti dell’Associazione Culturale “Cannistrà” nata per riqualificare l’omonimo antico borgo che ha subito nel corso di alcuni anni una radicale trasformazione diventando un laboratorio di cittadinanza attiva e un simbolo di rinascita non solo per la rivalutazione dei luoghi ma anche dal punto di vista artistico-culturale tanto da essere stato attenzionato da RAI 3 che alcuni giorni fa ha mandato in onda un interessantissimo documentario. Gli ospiti argentini accompagnati da Giuseppe Giunta promotore degli scambi culturali, dal presidente del sodalizio Vincenzo Mirabile e dal componente del direttivo Tonino Privitera sono stati condotti lungo un percorso attraverso i vicoli, le storie e le opere della frazione di Cannistrà a cui è seguito uno scambio di opinioni nel salottino all’aperto denominato “L’angolo della Cultura” dedicato al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri scomparso nel 2019, alla ricerca di un percorso comune che possa gettare le basi di un progetto di supporto turistico che permetta alle comunità italiane e argentine di interagire ed avere un riferito nel borgo di Cannistrà che possa accogliere gratuitamente gli emigrati alla ricerca delle loro origini.

L’epilogo degli incontri è avvenuto nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Garibaldi. Gli ospiti argentini sono stati accolti dal consiglio direttivo del sodalizio e da tutti i soci davanti ad una sede agghindata per l’occasione con piante ornamentali e fiori, con all’ingresso esposte le bandiere che ci rappresentano, il tricolore e la bandiera della Sicilia, e quella della Repubblica federale argentina. E’ stato inoltre mostrato l’antico stendardo risalente al 1862, anno di fondazione della S.O.M.S. e illuminata l’installazione in cui è incastonata la ceramica raffigurante la Madonna di Lujàn patrona dell’Argentina donato dalla delegazione argentina nel 2015 e svelata una targa a ricordo dell’evento.

Nel corso della serata sono intervenuti il presidente della S.O.M.S. Filippo Castellano che oltre a portare i saluti di benvenuto agli ospiti ha dato la sua completa adesione e disponibilità ai fini del conseguimento del progetto di gemellaggio, il vicepresidente Eduardo Bisignani, il prof. Gino Trapani presidente onorario della Pro Loco “A. Manganaro”, Giuseppe Giunta componente del consiglio direttivo Pro Loco e promotore scambi culturali, Laura Boleso e Julian Maiello per la delegazione argentina. Alla fine dell’incontro la delegazione argentina ha consegnato una targa alla Società Operaia inviata dal Centro Culturale Italo-Argentino “Chivilcoy”, il presidente Castellano a sua volta ha donato agli ospiti una preziosa ceramica raffigurante la Triscele di Sicilia proveniente da Santo Stefano di Camastra. La Protezione Civile di Barcellona P.G. presente all’evento con alcuni suoi componenti, ha donato agli ospiti argentini una mattonella con incisa l’impronta di una scarpa con un famoso aforisma “I passi che fai le impronte che lasci” consegnata da Michele Mandanici. Il componente del direttivo dell’Associazione Culturale “Cannistrà” Tonino Privitera anche lui presente all’incontro ha donato agli ospiti argentini un bracciale con la trinacria e un libro di Andrea Cammileri. La serata si è conclusa con un banchetto conviviale.