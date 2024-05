Finanziati i progetti per l’Intervalliva Tirreno-Ionica e per lo svincolo autostradale di Monforte San Giorgio

Sono stati finanziati i progetti per la realizzazione di un’intervalliva Tirreno-Ionica tra Terme Vigliatore e Francavilla di Sicilia e per lo svincolo autostradale di Monforte San Giorgio, con i fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

“E’ stato raggiunto di un doppio obiettivo – afferma il deputato regionale Pino Galluzzo – per il quale mi sono personalmente battuto per primo e con successo grazie alla sinergia e alla comunione di intenti con l’assessore Alessandro Aricò e con il governo regionale guidato da Renato Schifani. I miei ringraziamenti anche al sindaco di Terme Vigliatore Cipriano, al sindaco di Torregrotta Caselli, al sindaco di Monforte Pinizzotto e al sindaco di Pace del Mela La Malfa che hanno sposato con me da subito questa battaglia per dotare il nostro territorio di queste fondamentali infrastrutture viarie. Chi ora vuole salire sul carro lo faccia pure, purché con dignità. Da decenni molti hanno chiesto queste opere con lettere, mozioni e interrogazioni, tuttavia i fatti parlano chiaro e li stiamo realizzando ora noi”.

Domani mercoledì 29 maggio è prevista la presenza dell’assessore Aricò per un sopralluogo sui luoghi dove sorgeranno l’Intervalliva Tirreno-Ionica e lo svincolo autostradale di Monforte San Giorgio, con un incontro con gli amministratori locali per illustrare nel dettaglio le opere previste.