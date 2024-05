“C’era una volta…a piscaria”: stasera alle 19 l’iniziativa della Genius Loci di Barcellona

L’associazione culturale Genius Loci di Barcellona ho organizzato stasera a partire dalle 19 un’iniziativa tra passato e presente, per ricordare uno dei luoghi più caratteristici della città del Longano, che nell’intenzione degli ideatori vuole raccontare la storia dei personaggi che hanno animato la vecchia pescheria di via Longo, la “Vucciria” di Barcellona degli anni del boom economico.

L’appuntamento è fissato alle 19 nell’area esterna del ritrovo Perditempo, dove sarà inaugurata la mostra fotografica dell’arch. Marcello Crinò sui personaggi popolari che hanno fatto la storia della vecchia pescheria. A seguire, l’antistante via Longo sarà trasformata in palcoscenico a cielo aperto con i componenti del laboratorio teatrale della Genius Loci che faranno rivivere gli stessi personaggi popolari che negli anni del boom economico hanno animato quei luoghi. Sarà allestita una filodiffusione che permetterà di ascoltare in ogni punto della strada le performance di teatro di strada “C’era una volta…a Piscaria” a cura del laboratorio teatrale Genius Loci, arricchita dalla scenografia curata da Tonino Gelo e delle installazioni floreali di Giovanni Giunta.