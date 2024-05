Approvato in consiglio il piano triennale delle opere pubbliche e il finanziamento per i nuovi loculi: si è insediata la consigliera Rosy Guercio

Il consiglio comunale di ieri sera ha approvato gran parte dei punti all’ordine del giorno, con la presenza di gran parte di consiglieri di maggioranza al momento delle votazioni (11 su 12) e il segno di responsabilità dell’opposizione di centrosinistra (Città Aperta e Pd) e di Sud chiama Nord, che hanno garantito la prosecuzione dei lavori in aula conclusi a tarda notte.

La seduta, iniziata con un’ora di ritardo per la mancanza del numero legale, è iniziata con l’insediamento della nuova consigliera comunale Rosy Guercio, che prende il posto lasciato dal dimissionario Pietro Maio. Nel suo intervento ha sottolineato l’impegno politico nel rispetto dei principi di trasparenza, lealtà, dialogo, confronto e collaborazione indipendentemente dal colore politico e nell’interesse della comunità.

Si è proceduto al sorteggio del nuovo collegio dei revisori di conti per il triennio 2024-2027 che sarà composto da Antonino Russo, Stefano Composto e Luisa Pizzo. Nel corso della seduta si sono poi votati i piani triennali delle opere pubbliche, con il voto favorevole degli 11 consiglieri maggioranza e il voto contrario di 4 consiglieri d’opposizione presenti in aula, garantendo così il numero legale e l’approvazione del provvedimento. Non hanno partecipato al voto i due consiglieri di Barcellona in Comune e i cinque consiglieri di Forza Italia.

Il consiglio ha poi approvato il punto sul regolamento della democrazia partecipata, con l’emendamento di Città Aperta e Pd per inserire la tematica dell’ambiente tra quelle previsti per richiedere il contributo dl 2 per cento del bilancio comunale. E’ stato quindi dato il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria di Barcellona Pozzo di Gotto a Salvatore B. Calabro, Vigile del Fuoco di New York caduto l’11 Settembre 2001.

In conclusione è stato approvato anche il provvedimento di variazione al bilancio per la realizzazione di 100 nuovi loculi presso il cimitero di Barcellona, per superare l’emergenza igienico sanitaria legata alla presenza di numerosi feretri nella camera mortuaria in attesa di sepoltura.

Angelo Paride Pino

“Ci tengo a ringraziare i gruppi d’opposizione di Città Aperta, PD e Sud Chiama Nord – afferma il presidente Angelo Paride Pino, facendosi portavoce anche dei gruppi di maggioranza – che con la loro presenza in consiglio, seppur con posizioni e valutazioni diverse e il voto contrario ad alcuni provvedimento, hanno consentito di garantire il numero legale e quindi di poter esitare gran parte delle proposte inserite all’ordine del giorno”.

Antonio Mamì

Antonio Mamì, capogruppo di Città Aperta, così chiarisce la posizione del suo movimento: “La nostra presenza in Consiglio per sopperire alle assenze della maggioranza non va data per scontata. Saremo presenti solo quando il voto é importante per le sorti della città, ma al contempo pretendiamo rispetto per il ruolo del Consiglio, che spesso non viene coinvolto nelle scelte se non a cose fatte. Su questo saremo sempre intransigenti e non abbiamo intenzione di fare da stampella ad una maggioranza che non c’è più“.