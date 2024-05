Il lido Baiadera di Oliveri entra ufficialmente a far parte della “Guida ai migliori Beach Club d’Italia” insieme ai più grandi professionisti del settore, il “Twinga” ed il “Bagno Piero” di Forte dei Marmi, il “Riccio” di Anacapri, il “Nikki Beach” di Arzachena in Sardegna ed il “Tao Beach” di Taormina.

“C’eravamo anche noi – afferma soddisfatto il titolare Francesco Scardino – perché nonostante siamo così piccoli abbiamo sempre pensato in grande, e quel posto tra i migliori lo abbiamo guadagnato sul campo. Ci hanno assegnato 2 ombrelloni su 3 ed è per noi un grandissimo risultato, che va oltre le più rosee previsioni. Per chi sa aspettare, c’è sempre un meraviglioso arrivo, perché le cose belle hanno il passo lento”.