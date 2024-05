La Fials vince il ricorso contro l’Asp Messina: il tribunale blocco il trasferimento di 6 operatori socio-sanitari da Barcellona e Patti

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso dei sindacalisti della FIALS, Domenico La Rocca ed Aldo Lo Presti, rappresentati dall’Avvocato Alberto Barbera, che lo scorso 29 marzo avevano contestato la condotta antisindacale dell’A.S.P. di Messina nel trasferimento di sei operatori socio-sanitari da Barcellona a Patti. Il trasferimento, con mobilità d’urgenza, era stato motivato con l’esigenza di soddisfare le carenze di organico al Barone Romeo di Patti.

Il Giudice, nella sentenza, che ha accolto il ricorso, ha dichiara “l’antisindacalità della condotta tenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina nei confronti dell’organizzazione sindacale ricorrente, consistente nella violazione dell’art. 18 del CCNI del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 e per l’effetto ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di cessare le condotte antisindacali, di rimuovere gli effetti derivanti dalle note prot. 59868/24, 59878/24, 59894/24, 59903/24 e 59908/24 del 25.03.2024 (che disponevano il trasferimento)”. Con lo stesso provvedimento il Giudice ha ordinato all’ASP Messina di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi.

“Per la Fials, unico sindacato a sostenere i lavoratori anche in sede giudiziaria, – affermano La Rocca e Lo Presti – è stato violato il Regolamento Aziendale ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità interna del personale dipendente, per non ci sono i motivi d’urgenza, ma carenze di personale in pianta organica e mai assunto. Mancano almeno 95 Operatori Socio Sanitari in tutti i Presidi Ospedalieri dell’A.S.P. di Messina e tali assunzioni, già finanziate dalla Regione per 2,7 milioni di Euro, allevierebbero i disagi per gli ammalati che hanno diritto ad una adeguata assistenza, ridurrebbero il sovraccarico di lavoro per i pochi operatori assunti e soprattutto eliminerebbero l’utilizzo inappropriato di Infermieri costretti a mansioni inferiori. Abbiamo atteso tanto la decisione del giudice considerato che l’A.S.P. di Messina ha disposto ancora il trasferimento di altri 6 operatori Socio Sanitari da Barcellona a Patti, ma anche per queste disposizioni abbiamo presentato ricorso al Tribunale che ovviamente stavolta non ci farà molto attendere vista la precedente decisione. Alla luce della recente Sentenza, diffideremo quindi l’A.S.P. a rispettare la decisione del Tribunale ed a revocare immediatamente le ultime disposizioni di trasferimento che hanno interessato altri 6 Operatori Socio sanitari che dal 27/05/2024 dovranno lasciare il Presidio di Barcellona per recarsi a quello di Patti”.