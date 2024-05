Estorsione e usura a Barcellona: la Corte d’Appello assolve Imbesi e riformula la pena per Triolo

Nel dicembre 2022 erano state eseguite le ordinanze cautelari che diedero il via al procedimento penale che accusava gli imputati di estorsione e usura con il metodo mafioso.

Campo Pietro, Imbesi Salvatore e Triolo Salvatore Antonino sono stati gli unici imputati a decidere di procedere con il rito abbreviato dopo il rinvio a giudizio. Dei tre, Campo era stato assolto all’esito della sentenza di primo grado, mentre Imbesi Salvatore – assolto per tre capi di imputazione riguardanti estorsione e usura nei confronti di Raimondo Michele e usura nei confronti di Bonina Antonino – era stato condannato solo per l’estorsione a danno di Bonina Antonino, figlio di Immacolato, alla pena di anni 6 e mesi 4 ed euro 1400 di multa. Triolo Salvatore, invece, era stato condannato per tutti i reati ad anni 7 e 2200 euro di multa.

La prosecuzione del procedimento

Avverso le sentenze, il collegio difensivo formato dall’avv. Sebastiano Campanella per Imbesi Salvatore e Antonino Presti, che congiuntamente a Campanella difende Triolo Salvatore Antonino, ha presentato ricorso. Ieri, presso la Corte d’Appello di Messina si è celebrata l’udienza davanti al Presidente dott. Tripodi e a latere dott. Sagone e dott.ssa Orlando. La Corte ha riformato la sentenza, assolvendo Triolo per l’esercizio abusivo dell’attività di credito e rideterminando la pena in anni 6 e mesi 8 e dichiarando assolto Imbesi Salvatore per “non aver commesso il fatto” e ha disposto l’immediata scarcerazione dell’uomo, recluso dal dicembre 2022, disponendo inoltre la revoca della confisca adottata dalla pronuncia di primo grado.

Secondo l’accusa, sulla base di una missiva ricevuta dal fratello Ottavio già recluso che incitava l’Imbesi ad attivarsi per recuperare il credito nei confronti del Bonina, si è presunto che l’imputato avesse proceduto come suggerito dal fratello e avesse incaricato Accetta Giuseppe per il recupero di queste somme. Tesi sempre contestata dalla difesa dell’avv. Sebastiano Campanella, il quale aveva sempre sostenuto che su questa ipotesi non vi era alcuna prova. In tutte le intercettazioni, inoltre, non si parla mai di Imbesi Salvatore e la stessa persona offesa Bonina Antonio non conosce Imbesi.