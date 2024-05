L’associazione Paolo Vive, nell’anniversario della strage di Capaci, lancia il concorso “Paolo vive dei nostri gesti”

L’associazione contro tutte le mafie “Paolo Vive”, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della loro scorta, vittime di un vile attentato mafioso, è lieta di annunciare il lancio del bando di concorso “Paolo vive dei nostri gesti”.

“Oggi è un momento di riflessione e memoria – afferma il presidente Tindaro Di Pasquale – ma anche un’occasione per riaffermare con forza il nostro impegno contro tutte le mafie. Questo progetto mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’altruismo e della solidarietà attraverso la realizzazione di uno spot. Vogliamo coinvolgere le nuove generazioni, ispirarle a compiere atti concreti di bontà e giustizia, e a diventare protagonisti di un cambiamento positivo nella nostra società”.

Il concorso è aperto a tutti e i partecipanti sono invitati a creare uno spot della durata massima di 60 secondi che esprima con forza e creatività i valori dell’altruismo, della solidarietà e della legalità. Gli spot dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 LUGLIO 2024. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia speciale che si terrà il 19 luglio 2024, in occasione del prossimo anniversario della strage via D’Amelio.

“Gli spot più significativi – continua Di Pasquale – saranno inoltre diffusi sui nostri canali social e su quelli dei nostri partner, per raggiungere il più vasto pubblico possibile. Crediamo fermamente che il ricordo di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e di tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la mafia, debba vivere attraverso i nostri gesti quotidiani. Con questo concorso, speriamo di stimolare i giovani a riflettere sull’importanza di una società basata sui valori della giustizia e della solidarietà. Con il coraggio e l’impegno di ciascuno di noi, possiamo costruire un futuro migliore. Paolo vive nei nostri gesti”.

Per maggiori informazioni e per il regolamento completo del concorso, basta scrivere all’email dedicato. associazionepaolovive@gmail.com.