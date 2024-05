Vulcano, i fanghi termali saranno riaperti dopo il dissequestro e la conclusione della prima fase del procedimento per illeciti edilizi

Sarà riaperta al pubblico prima dell’estate l’area della pozza termale dei fanghi di Vulcano, dissequestrata e restituita alla società “Geoterme Vulcano srl” amministrata da Gustavo Conti, dopo la conclusione dell’indagini su presunti abusi edilizi, che hanno portato al primo pronunciamento del giudice per le indagini preliminare di Barcellona a carico di quattro indagani. L’area è stata bonificata e sarà riattivata a breve tenendo conto delle prescrizioni di legge.

Avv. Nello Cassata

Il procedimento penale ha vissuto nei giorni scorsi un passaggio importante, con la conclusione dell’udienza preliminare legata all’inchiesta che nel 2020 aveva portato al sequestro preventivo della “pozza termale” dei fanghi di Vulcano e dell’annessa area circostante ed aveva coinvolto quattro imputati, accusati a vario titolo di una serie di illeciti edilizi e di violazione di norme e vincoli edilizi e paesaggistici.

Il gup del tribunale di Barcellona ha disposto una condanna ad un anno e due mesi per Gustova Conti, amministratore della società Geoterme, per due dei dieci capi d’imputazione contestati, per aver eseguito interventi edilizi per un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e per il mancato nulla osta di Genio Civili e Sovrintendenza. E’ stato assolto invece il predecessore di Gustavo Conti, il liparese Angelo Ferlazzo, mentre per gli altri due imputati che hanno scelto il rito ordinario, il gup ha disposto il rinvio a giudizio per il progettista e direttore dei lavori, l’ingegnere Emanuele Carnevale, con prima udienza il prossimo 26 settembre ed ha prosciolto Carlo Chiofalo, difeso dagli avvocati Nello Cassata e Francesco Rizzo, coinvolto nell’inchiesta in qualità di locatario e materiale esecutore dei lavori eseguiti nell’area sottoposta a vincolo.