Operazione Riciclo sulla gestione della Tirrenoambiente, quattro condanne a conclusione del processo di primo grado

Si è concluso con quattro condanne il processo di primo grado collegata all’operazione “Riciclo” sull’ipotesi dei reati di corruzione e peculato nella gestione dei rifiuti tra la società mista, la fallita Tirrenoambiente spa e il Comune di Mazzarà.

In primo grado è stato condannato a 6 anni l’ex sindaco di Mazzarrà Salvatore Bucolo, per il reato di corruzione. Agli ex amministratori della società mista Tirrenoambiente, Giuseppe Antonioli, Antonio Crisafulli è stata comminata una condanna a 4 anni per il reato di corruzione commessi tra il 10 giugno 2013 e il 5 dicembre 2014. La quarta condanna è stata disposta nei confronti dell’ex senatore di Forza Italia Lorenzo Piccioni, ultimo amministratore delegato della Tirrenoambiente, condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato.