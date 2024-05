Barcellona, assolto un 61enne dall’accusa di turbativa d’asta

Il gup del tribunale di Barcellona Giuseppe Sidoti ha disposto il non luogo a procedere per l’accusa di turbativa d’asta un uomo di 61 anni che secondo l’accusa aveva condizionati la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Bnl nei confronti della sorella, impedendo di fatto la vendita dell’unico lotto oggetto della stessa procedura esecutiva.

L’uomo, difeso dall’avvocato Pinuccio Calabrò, avrebbe presentato una proposta di acquisto di oltre 180 mila euro, aggiudicandosi il lotto posto all’asta, senza avere la disponibilità economica per coprire l’importo. Il giudice ha accolto le ragioni della difesa, che ha puntato sulla buonafede dell’imputato. La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio.