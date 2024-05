I sindaci del distretto D28 a confronto con il commissario Cuccì: “Per riaprire il pronto soccorso di Barcellona si dovrà attendere settembre”

E’ stato un incontro proficuo quello che si è tenuto stamattina nella sala consiliare di Palazzo Longano tra i sindaci del distretto socio-sanitario D28 con capofila Barcellona e presieduto dal primo cittadino di Montalbano Elicona Nino Todaro e il commissario dell’ASP Messina Giuseppe Cuccì,

Al centro del confronto, in cui i sindaci hanno sottolineato la necessità di dare risposte ai cittadini, ci sono stati i tempi di riapertura del pronto soccorso e quelli per l’attuazione del piano sanitario, che a Barcellona prevede la presenza tra l’altro di un reparto di oncologia.

Sul primo punto il commissario Cuccì ha sottolineato la difficoltà riscontrata nel reperire il personale da destinare al pronto soccorso, ricordando che 4-5 dirigenti medici saranno prestati dall’ospedale Papardo, grazie alla convenzione firmata nei giorni scorsi, ed altri saranno medici specializzandi, che avranno bisogno di un periodo di tirocinio, presso strutture già operative come quella di Milazzo. Da qui la necessità di far slittare a settembre la riapertura del punto di prima assistenza di Barcellona, per il momento per 12 ore, dalle 8 alle 20, considerato che bisogna calcolare il tempo per completare il tirocinio dei nuovi medici e che, aggiungiamo noi, si avvicina il periodo estivo in cui bisogno tenere conto anche del diritto alle ferie di tutto il personale medico e paramedico.

Al termine dell’incontro abbiamo raccolto le dichiarazioni del commissario Cuccì e del presidente del distretto D28 Nino Todaro.