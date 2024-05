Carenza d’acqua nelle case di Maloto: i residenti hanno chiesto interventi agli uffici comunali

Una nutrita delegazione di residenti della frazione collinare di Maloto hanno ottenuto stamattina un incontro con l’assessore comunale Giuseppe Benvegna e con i tecnici degli uffici per ottenere chiarimenti sulle cause di una cronica carenza nella fornitura dall’acquedotto comunale.

I residenti sono stati ricevuti nell’antisala consiliare di palazzo Longano ed hanno potuto esprimere tutta la loro amarezza per la mancata erogazione del servizio nelle abitazioni del frazione collinare. Nell’ultimo periodo infatti l’acqua viene fornita per un’ora al giorno della 7 alle 8 del mattino, con una pressione che non riesce a riempire i serbatoi delle abitazioni.

Intervista a

Dai tecnici comunali e dell’assessore Benvegna, come riferiscono i residenti dopo l’incontro, è stato chiarito come il problema risale al 2017, con il cedimento delle pareti del pozzo, che serve la zona. La pompa di risalita dell’acqua, installata per recuperare il prezioso liquido, ha bisogno di una continua manutenzione e non garantire la copertura su tutta frazione. Per questo l’amministrazione sta lavorando per collegare un nuovo pozzo dalle colline di Cannistrà, ma questo intervento richiederebbe alcuni mesi di lavoro. Per alleviare i disagi nell’immediato le soluzioni percorribili sono la riparazione del pompa di sollevamento e la possibilità di dirottare sull’acquedotto di Maloto parte della disponibilità di altri pozzi della zona, a partire da quello di Gala.