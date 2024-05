Si è tenuta stamattina l’inaugurazione dei murales realizzati nella sala d’attesa del centro vaccinale di via Risorgimento a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa è stata realizzato in collaborazione con i ragazzi del Centro per l’Autismo, che hanno dipinto il murales sotto la guida dei loro istruttori d’arte presenti nella struttura di via Kennedy.

All’inaugurazione era presente anche il Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.