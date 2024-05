Prosciolta una donna accusata di indebita percezione del reddito di cittadinanza

E’ stata archiviata la posizione di una donna di origini rumene, ma da anni residente nell’hinterland barcellonese, che secondo l’accusa avrebbe percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per diversi mesi, non avendone diritto.

Per la donna, assistita dal legale Avv. Alessandro Imbruglia, alla fine dell’indagine, è arrivato, su conforme richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona.

La donna tramite un patronato aveva provveduto ad inoltrare all’Inps l’istanza tesa all’ottenimento del beneficio, attestando falsamente di risiedere in Italia da 10 anni. A seguito degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, la straniera che pure viveva in Italia da molti anni, era stata iscritta nel registro degli indagati con le accuse di falso e truffa ai danni dello Stato, in quanto l’Inps le aveva corrisposto somme di denaro a titolo di reddito di cittadinanza.

Alla base dell’ipotesi accusatoria, la donna, pur non avendo maturato il requisito decennale della residenza in Italia, nella domanda inoltrata all’ente previdenziale ne aveva falsamente attestato la sussistenza, inducendo in errore con artifici e raggiri l’ente erogante del reddito di cittadinanza e dunque percependo indebitamente la somma corrispostale.

Il beneficio del reddito di cittadinanza era quindi stato revocato e durante le indagini era stata anche disposta la misura cautelare del sequestro preventivo a finiti confisca di tutte le somme percepite a tale titolo.

Grazie anche al lavoro svolto sotto traccia del legale della donna, Avv. Alessandro Imbruglia, sono state documentate tutta una serie di evidenze che hanno indotto a decretare l’archiviazione delle accuse, risultando manchevoli in capo all’indagata i presupposti materiali per configurare i reati e qualsiasi intento fraudolento.