Segnalato il degrado e l’abbandono nel quartiere Immacolata. L’assessore Barbera: “A breve gli interventi ma serve più senso civico”

Un lettore di 24live ha inviato una dettagliata segnalazioni sulle condizioni in cui si trova una parte del centro storico della città del Longano, tra Via Immacolata, Via Scinà e Vico San Paolino.

“Ancora una volta – scrive Daniele Bisignani – viene cancellata “l’anima popolare e sociale” del centro storico della città, con particolare riferimento alle vie Immacolata, Scinà ed al Vico San Paolino, dove erbacce, topi e degrado incombono inesorabilmente. Considerata l’imminente arrivo della stagione estiva, si è in presenza di un serio pericolo igienico sanitario”.

La Via Scinà è infestata dai topi, la Via Immacolata (principalmente nella zona di recente riqualificazione) la sporcizia e le erbacce vicini ai marciapiedi rendono difficile anche di salire e scendere dalle automobili, la carreggiata del Vico San Paolino è invasa da erbacce e da topi.

“La via Immacolata – ricorda il lettore – doveva essere oggetto di una riqualificazione urbana che avrebbe dovuto cambiare in meglio l’aspetto della zona. L’intervento rientrava nel programma di riqualificazione del patrimonio urbanistico della città storica ed è costato circa 3.464.000,00 di euro. Adesso è solo una discarica a cielo aperto, immersa nelle erbacce, territorio di cani e greggi provenienti dagli attigui ovili. La pericolosa presenza dei branchi di cani addetti al controllo dei greggi, si è appropriata della zona. La situazione di degrado delle predette vie ha acuito la frustrazione degli abitanti della zona per l’insopportabile ed indecorosa situazione di degrado, di pericolo e per i problemi di sanità pubblica”.

L’assessore all’ambiente Nicola Barbera, contattato telefonicamente, ha dichiarato che “nei prossimi giorni tutto il centro sarà interessato da pulizie straordinarie, derattizzazione e deblattizzazione. Dall’inizio dell’anno è già il secondo intervento nella zona”. Lo stesso assessore ha poi chiesto la collaborazione dei residenti per garantire un maggiore decoro nell’area: “Contiamo sulla cooperazione dei residenti considerato che fino ad oggi, per colpa di qualcuno, hanno visto il loro quartiere degradato e sporco. Mi auguro che si possa sperare in un maggiore senso civico, altrimenti anche dieci interventi al mese sarebbero insufficienti”.