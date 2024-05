L’Asp Messina sta lavorando per riaprire il pronto soccorso del Cutroni Zodda nelle ore diurne entro la fine di giugno

L’Asp Messina ed in particolare il commissario Giuseppe Cuccì, sta lavorando per raggiungere un primo obiettivo di una riattivazione parziale del pronto soccorso del Cutroni Zodda di Barcellona entro la fine di giugno.

“In agenda per il momento – riferisce il commissario Cuccì – c’è la riapertura a 12 ore, dalle 8 alle 20, con l’impiego di alcuni medici che hanno superato la selezione indetta dall’Asp Messina e con il prezioso contributi del personale del Papardo, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione. Dopo aver valutato la disponibilità di ulteriori dirigenti medici potremo ipotizzare l’apertura h24 del punto di primo soccorso di Barcellona, che al momento non è in previsione in tempi brevi”.

Il primo passo verso una riattivazione parziale del pronto soccorso del Cutroni Zodda è stata la firma di una convenzione con l’ospedale Papardo per l’effettuazione di prestazioni di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, al fine di assicurare i turni di servizio del Pronto soccorso a Barcellona.

I medici del presidio messinese, che riceveranno un compenso orario onnicomprensivo di 100 euro, effettueranno prestazioni di consulenza specialistica in Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, espletando turni settimanali giornalieri nelle fasce orario dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20. In caso di riattivazione h24 del reparto sono previsti turni serali e notturni dalle 20 alle 8, comprese le festività. Ai medici del Papardo si aggiungeranno quelli che hanno superato la selezione dell’ASP Messina e secondo le ultime indiscrezioni sarebbero quattro le unità pronte ad accettare la destinazione di Barcellona. Con i tre medici attualmente in servizio a Milazzo, che dovrebbero tornare al Cutroni Zodda (ma qui il condizionale è d’obbligo), i numeri per garantire i turni almeno dalle 8 alle 20 dovrebbero esserci.

