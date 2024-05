“La violenza di genere è qualcosa che ci riguarda”: alle 18 in programma una tavola rotonda nell’auditorium La Rosa

“La violenza di genere è qualcosa che ci riguarda”. È questo il tema di una tavola rotonda in programma oggi pomeriggio alle 18 presso l’auditorium del parco Magg. La Rosa per affrontare un tema di scottante attualità.

L’iniziativa è stata organizzata dal Rotaract di Barcellona in collaborazione con il centro antiviolenza Frida Onlus, la co-organizzazione dell’assessorato ai servizi sociali ed alle politiche giovanili ed il supporto delle sezioni di Barcellona del Rotary e dell’Aiga.

Nel corso dell’incontro sarà approfondito il tema della Violenza di Genere e della Dipendenza Affettiva e, in un momento di riflessione collettiva, saranno resi pubblici ed analizzati i dati ricavati dal sondaggio promosso in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, a cui hanno partecipato in oltre 300 cittadini.