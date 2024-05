Il Museo Epicentro rende omaggio a Carla Accardi nel centenario della sua nascita

Il Museo Epicentro, torna sotto i riflettori, in questa primavera, con un evento culturale di notevole rilievo nazionale, e prepara altri significativi eventi che si svolgeranno nel corso dell’estate 2024, nei luoghi del museo epicentro, luoghi di grande fermento culturale e significativa essenza d’arte contemporanea.

Nino Abbate e Salva Mostaccio, artisti barcellonesi e fondatori del Museo Epicentro, rendono omaggio a “Carla Accardi” nel centenario della sua nascita (1924-2014), con un evento che sarà presentato domenica 26 maggio 2024 alle ore 19.00 negli spazzi espositivi del Museo Epicentro a Gala, eletti dal Ministero dei Beni Culturali nel 2022, tra i “Luoghi del Contemporaneo” in Italia.

La serata si svolgerà con il contributo della dottoressa Valentina Certo che relazionerà sul percorso artistico e biografico di Carla Accardi, regina dell’astrattismo in Italia, e sull’incontro che Nino Abbate e Salva Mostaccio, hanno avuto con Carla Accardi, alla fine degli anni Novanta nel suo studio in via del Babuino a Roma.

Un vissuto felliniano quello che Nino e Salva sveleranno: la storia di un incontro che ha regalato alla città di Barcellona una testimonianza d’arte dal valore inestimabile. Un’opera, ambita da collezionisti e musei, che oggi si trova nella collezione del Museo Epicentro, esposta con altri due grandi artisti firmatari, nel 1947 a Roma, del Manifesto dell’astrattismo del Gruppo “Forma 1”, Pietro Consagra e Achille Perilli.

Saranno esposte inoltre due opere realizzate come omaggio a Carla Accardi da Nino Abbate e Salva Mostaccio. L’evento sarà arricchito da una pubblicazione e da un video documentario realizzato dal fotografo Gianluca Abbate.

L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per vivere un momento storico e di grande arte nei luoghi della cultura di Gala, frazione storica del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.