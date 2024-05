Barcellona, prorogati i termini per la presentazione delle istanze dei creditori del Comune in fase di dissesto

La commissione straordinaria di liquidazione ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione a massa passiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto fino a tutto il 10 Giugno 2024

L’istanza dovrà essere presentata, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Barcellona P.G. (Me) come da modello scaricabile dal sito internet istituzionale dell’Ente ed inviata, con eventuale documentazione,