Dall’Argentina arriva l’invito ufficiale ad un gemellaggio tra Barcellona e Chivilcoy

La delegazione del comune argentino di Chivilcoy, composta da Julian Maiello e da Laura Boleso, tornerà per la terza volta a Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 16 maggio 2024 e rimarrà in città per una settimana fino al 24 maggio.

Il sindaco di Chivilcoy Guillemo Alejandro Britos

Tra le iniziative previste durante la loro presenza, sabato 18 maggio è previsto l’incontro con il sindaco Giuseppe Calabrò, a cui consegneranno una lettera inviata dal primo cittadino di Chivilcoy Guillemo Alejandro Britos con una esplicita richiesta di un gemellaggio tra le due città, insieme ad alcuni doni rappresentanti i simboli della loro città e la loro cultura e tradizione, con una targa del Centro Cultural italo argentino. I componenti del centro, oltre al presidente Julian Maiello ed alla vice presidente Laura Boleso, sono il segretario Ruben Bordon, Jorge Oubiñas, Walter Maiello, Ricardo Esperón, Mirta Lopez. Eugenio Wisman, Ernesto Tripel, Mirko Gonzalez e Mirta Flores.

Nella serata del 18 maggio Julian Maiello interverrà alla presentazione delle opere scultoree del maestro Giuseppe Messina in località Acquaficara, mentre il 19 maggio lo stesso docente presenterà al Palazzo D’Amico di Milazzo l’edizione italiana del suo libro dal titolo “Giuseppe Garibaldi profilo di un rivoluzionario”. Sono previsti gli interventi del sindaco della città di Milazzo Giuseppe Midili, dell’assessore alla Cultura Lydia Russo, della presidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte” Caterina Barresi e del vicepresidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte e promotore dello scambio culturale italo-argentino, Giuseppe Giunta. Modererà la serata Elisa La Rosa segretaria dell’Associazione Culturale “FilicusArte”.

Alcuni componenti della commissione del Centro Cultural italo-argentino con il sindaco Britos

Nell’occasione sarà consegnata una targa di ringraziamento per l’impegno profuso nella realizzazione dello scambio culturale che ha gettato un ponte virtuale tra la Sicilia e l’Argentina. Durante la loro permanenza incontreranno, inoltre, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e la Pro Loco “Alessandro Manganaro, a cui consegneranno due targhe, e l’Associazione Culturale Cannistrà. Giuseppe Giunta con gli amici argentini Julian Maiello e Laura Boleso, sta lavorando alla stesura di una seconda antologia e di un libro in lingua italiana ed argentina, che racconterà storie vissute di emigranti italo-argentini.