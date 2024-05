Barcellona, la scrittrice Elisa Barbaro al “Copernico” per presentare il suo ultimo romanzo

La dirigente Angelina Benvegna, le studentesse e gli studenti, i docenti del team del progetto “Lettura e Gds – In Classe con Noi Magazine-Concorsi Letterari e altre gare” del “Copernico hanno dato il benvenuto alla messinese Elisa Barbaro, autrice del romanzo “Il suo nome era Aprile”.

Prima di avviare con una ricca scaletta l’evento in Aula Magna, la Scrittrice è stata accolta in “sala lettura” dove ha pregiato di una dedica “Il Libro dei visitatori”, inaugurato per il 50° del Copernico, e avviato il firmacopie.

Ad aprire la mattinata culturale, la dirigente che dopo i saluti agli intervenuti, si è soffermata sul ruolo della lettura nella formazione dei giovani studenti. In una “società liquida”, come la nostra, dove tutto si consuma rapidamente, soffermarsi nella lettura di un romanzo sprigiona emozioni, sensazioni, intuizioni che contribuiscono alla conoscenza della realtà e a scoprire che dentro ciascun personaggio c’è un pezzetto di sé che non si conosceva. “Non è vero che i giovani non vogliono leggere”, bisogna solo saperli coinvolgere e la scrittrice Elisa Barbaro, cui la Dirigente cede il microfono, è giovane e carismatica e con il suo romanzo di formazione “Il suo nome era Aprile” li ha indotti a riflettere e a confrontarsi su temi come l’omosessualità, il bullismo, il conflitto generazionale, i preconcetti razziali, ma soprattutto l’importanza della famiglia.

Il romanzo racconta le vicende di due fratelli: Tommaso, che fin dall’infanzia è in cerca della donna della sua vita, e Matteo, sullo sfondo di un paesino della Sicilia orientale tra spinte innovatrici e attaccamento alle tradizioni attraverso la saggezza tramandata dai proverbi e dalla nonna, ma sono presenti anche tante figure femminili, ognuna con una sua specificità.

Elisa Barbaro, amante dei viaggi, approda alla scrittura per caso partecipando con un racconto a un concorso letterario e vince il primo premio. Il suo romanzo, “Il suo nome era Aprile“, riceve ottime recensioni di lettori e giornalisti e viene tradotto anche in inglese. E’ premiato a diversi concorsi letterari: Casa Sanremo Writers 2015, 3° posto, “Premio Internazionale Navarro” 2021, Premio Presidenza “Concorso Internazionale di poesia e narrativa Città di Cefalù” 2022, Menzione speciale al Merito al Premio Internazionale Salvatore Quasimodo.2022. Il nuovo romanzo “Il Sentiero Segreto dei Gelsomini”, già Premio Speciale della Giuria alla X edizione Premio Bukowski 2023 è stato pubblicato nel mese di marzo.

L’evento prosegue con l’intervento dell’assessora all’Istruzione e ai beni culturali, Viviana Dottore, piacevolmente colpita dall’espressione “…Perché d’amore si può anche ridere” che scardina la comune convinzione che l’amore sia per lo più sofferenza. Nel corso dell’evento, l’Assessora, in rappresentanza delle istituzioni cittadine, e la Dirigente hanno omaggiato la studentessa Federica Mandanici, della classe 1^B Informatica che nella XIII edizione dei Campionati( ex Olimpiadi) d’Italiano si è classificata al terzo posto assoluto della Categoria Junior consegnando ciascuno il proprio attestato di riconoscimento e una targa ricordo.

La mattinata culturale procede con le riflessioni, ispirate dal romanzo, della referente del progetto lettura, sui nonni e della prof.ssa Letizia Mandanici sulla “fuitina”. A vivacizzare l’incontro hanno contribuito gli studenti: Matteo Calabrò con un disegno sul tamponamento dell’auto; Marisol Bambaci, Antonino Foti, Giovanni Isgrò, Federico Mandanici ed Emanuele Maiorana della classe 2^AL con una piccola performance teatrale sulle marachelle di Tommaso e Matteo; inoltre Marisol Bambaci ha estrapolato dal romanzo “ Le perle di saggezza della nonna” e ha realizzato un breve video. Tante le domande degli alunni del Biennio del LSSA e dell’ITT, sia sulla genesi e lo sviluppo del romanzo, sia sui personaggi e sul contesto sociale, sia sulle tecniche narrative e la scrittura creativa.