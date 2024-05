Angelo Sorace è il nuovo direttore sportivo della Nuova Igea Virtus: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per la prossima stagione”

Primo importante tassello per la Nuova Igea Virtus in vista della prossima stagione 2024/2025. A pochi giorni dalla conclusione del torneo di serie D, la società giallorossa, dopo aver festeggiato la meritata salvezza, ha definito l’accordo con il nuovo direttore sportivo Angelo Sorace, 65 anni di Polistena (RC), che alla fine degli anni ’80 ha vestito la maglia della Nuova Igea Virtus. Nella sua carriere da dirigente ha vissuto diverse esperienza con Catanzaro, Cosenza e Trapani tra i professionisti, con la Reggina ed il Barletta al fianco di Gabriele Martino, e poi in serie D con Lamezia e Foce Vara in Liguria.

“Non vedo l’ora di iniziare e ho accolto con entusiasmo la proposta della Nuova Igea Virtus – ha dichiarato il neo direttore sportivo Angelo Sorace – dove ho trovato dirigenti appassionati che mi hanno coinvolto nel loro importante progetto. Personalmente sono molto legato a questa squadra, non solo per averne indossato la maglia alla fine degli anni ’80, negli anni della presidenza Sindoni, ma anche per la bella esperienza vissuta con mio fratello Pino Sorace, che nella stagione 1977/1978 conquistò con la Nuova Igea la promozione in serie C. Metterò a disposizione della società la mia esperienza non solo per la costruzione della squadra, ma anche per tanti altri aspetti organizzativi che vi sveleremo nei prossimi mesi”.

Il nuovo direttore sportivo partirà dalla scelta dell’allenatore, con la priorità sulla conferma del tecnico Francesco Di Gaetano, per poi condividere con la società e con la guida tecnica la rosa che dovrà affrontare la prossima stagione di serie D.