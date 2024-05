24liveSchool, Aprile è passato, ma “Il suo nome era Aprile” rimarrà nei luoghi dell’anima

Nell’era digitale dominata dai social network e da schermi digitali, ritrovare la magia di un buon libro è come scorgere un raggio di sole in una giornata uggiosa. Un tale raggio di sole si può trovare nelle pagine del romanzo “Il suo nome era aprile” della scrittrice Elisa Barbaro, una scrittrice italiana emergente nel panorama letterario contemporaneo italiano. Nata a Messina e cresciuta in una famiglia tradizionale siciliana. La sua passione per la scrittura approda per caso, quando partecipa a un concorso letterario e vince il primo premio. Dopo due anni ci riprova, ma per paura che la giuria, leggendo il suo nome non voglia far vincere due volte la stessa persona, dona il suo racconto alla suocera e anche questa volta la sua storia vince il primo premio. Il suo primo romanzo “Il suo nome era Aprile” nasce ascoltando i racconti d’infanzia e le delusioni amorose del suo fidanzato. Poi i personaggi prendono vita propria e la storia si scrive da sé.

Lunedì 29 aprile in presenza dell’assessore Viviana Dottore, l’istituto I.T.T.-L.S.S.A. Copernico ha avuto l’immenso piacere di ospitarla e accoglierla calorosamente. L’autrice ha dedicato il proprio tempo a rispondere alle domande poste dagli studenti e ad autografare il libro in loro possesso. L’opera si configura come un romanzo di formazione in cui prevale il sentimento d’amore per la famiglia, per gli amici e soprattutto per le donne di cui il protagonista Tommaso, un giovane siciliano, incontrando ognuna di loro, si convince di aver trovato la donna della sua vita, quella con la quale pensa di poter instaurare una relazione e trascorrerci tutta la vita. Il nome di ognuna di queste donne intitola un capitolo che rappresenta un momento della vita di Tommaso, “sarà la timida Luna, la sensuale Greta oppure la sconosciuta ragazza incontrata per caso a conquistare il suo cuore?” Il romanzo affascina perché rappresenta uno spaccato della cultura e delle tradizioni siciliane: l’odore delle pietanze che esce dalle cucine e inebria le vie dei piccoli paesi, il rapporto con la famiglia, il legame viscerale con la propria terra.

Una storia di crescita e formazione che accompagna il protagonista verso la maturità emotiva, soprattutto grazie ai saggi consigli della sua nonna con la quale si confida. La scelta della località e il dialetto usato da alcuni personaggi, che rende evidente l’amore per la Sicilia, dipinta con i propri pregi e difetti. Durante l’incontro, inoltre, gli studenti le hanno mostrato dei lavori che hanno preparato in vista dell’evento power-point contenenti le frasi più toccanti e significative del libro, role playing di una scena divertente del romanzo, riguardante il danneggiamento della macchina del padre, attuato dal protagonista e dal fratello. La scrittrice ha inoltre raccontato curiosità relative alla sua vita e su come sia riuscita a realizzare i suoi racconti consigliando agli studenti che volessero intraprendere il percorso di scrittura, di informarsi svolgendo ricerche, portando come esempio la stesura del suo secondo libro “Il sentiero segreto di gelsomini”, durante la quale si è dovuta documentare molto sulla Sicilia del tempo. “Il suo nome era Aprile” è un’opera letteraria che si snoda tra passato e presente, unendo il fascino della prosa classica con una sensibilità moderna. Per chi cerca un’esperienza di lettura che nutra l’anima e faccia riscoprire la bellezza nelle piccole cose, questo libro offre una promessa di primavera perpetua, anche nei momenti più grigi della vita. In un mondo frenetico, ritagliarsi il tempo per immergersi in una storia come questa è un atto di riconnessione con la propria umanità. Grazie a Elisa Barbaro, per averci regalato questa splendida esperienza che arricchisce nel profondo e che ci insegna a non arrendersi ai primi ostacoli della vita.

Darqane Khadija

I BI – I.T.T.-L.S.S.A. Copernico