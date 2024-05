Domani a Barcellona question-time in consiglio comunale: tra i temi anche il progetto della pubblica illuminazione

Sarà una seduta del question time in consiglio comunale in cui si preannuncia un confronto acceso tra Amministrazione comunale ed opposizione. Tra le 11 interrogazioni inserite all’ordine del giorno del presidente Angelo Paride Pino (quattro del movimento Città Aperta e di Forza Italia e tre della consigliera Scolaro di Sud chiama Nord), si toccherà il tema del progetto di finanza per efficientare dell’impianto di pubblica illuminazione.

A sollevare il problema è il consigliere di Forza Italia Tommaso Pino, ex assessore comunale della giunta Calabrò fino al gennaio 2023, che sottolinea nell’interrogazione quella che per lui è stato il blocco della procedura da oltre tre anni anni e mezzo, dalla data di insediamento dell’amministrazione Calabrò, anche nel periodo in cui svolgeva la carica di assessore.

“La precedente amministrazione Materia – secondo quanto sostenuto dal consigliere Tommaso, che anche allora avere il ruolo di assessore all’energia – aveva completato tutto l’iter amministrativo che aveva portato all’ultimo atto, ovvero quello della firma del contratto con la ditta aggiudicataria con conseguente via libera per l’inizio dei lavori. Nel novembre 2020 era tutto pronto per la firma del contratto per l’avvio della progettazione esecutiva (da consegnare entro 60 giorni) e subito dopo per il conseguente avvio dei lavori”. Come riferisca Pino, l’avvio dei lavori che avrebbe riguardato il cambio di tutte le lampade, circa 12.000, con innovative lampade a LED, con una durata delle stesse lampade superiore alle 100.000 ore, sostituzione di circa 2500 pali ammalorati e sistemazione e messa a norma di altri circa 5000, messa a norma di tutti i quadri elettrici, sistema di telecontrollo dei guasti, rifacimento delle linee interrate e aeree, posa di fibra ottica, installazione di videocamere, sostituzione entro 24 ore delle lampade fulminate, ecc. ecc. “Insomma – continua Tommaso Pino – una vera e propria rivoluzione e innovamento tecnologico dell’impianto di pubblica illuminazione e notevolissimo risparmio dei relativi costi energetici. Ed invece ad oggi tutto fermo: l’amministrazione Calabrò continua inspiegabilmente, da oltre tre anni, a spendere centinaia di migliaia di euro per assegnare incarichi in emergenza inerenti la manutenzione della pubblica illuminazione, riguardanti la sostituzione di vecchie lampade con tecnologia obsoleta che si fulminano dopo pochi mesi se non addirittura dopo qualche settimana. E lo stesso Ente continua a pagare bollette di energia elettrica salatissime sperperando milioni di euro in quanto, queste vecchie lampade attualmente in uso, consumano energia elettrica oltre 10 volte maggiore rispetto al consumo delle innovative lampade a LED previste nel nuovo progetto. Ed è sotto gli occhi di tutti come ormai decine di strade sono totalmente al buio grazie all’incapacità di questa amministrazione, che non riesce neanche a compiere il minimo sforzo per completare ciò che la precedente amministrazione Materia ha servito su un piatto d’argento”.

“Ad oggi – sostiene l’ex assessore comunale – del nuovo progetto di finanza neanche l’ombra, con l’amministrazione Calabrò e i relativi assessorati competenti, che continua imperterrita a spendere soldi pubblici per incarichi in emergenza che non risolvono in alcun modo il problema della pubblica illuminazione nella nostra ormai martoriata città. Questo è uno dei tantissimi motivi per cui FORZA ITALIA ha deciso di abbandonare questa sciagurata amministrazione, totalmente sorda alle esigenze della città e alle direttive suggerite dagli stessi assessori di FI al Sindaco e ai suoi fedelissimi”.

L’amministrazione comunale avrà modo di rispondere alle contestazioni del consigliere di Forza Italia durante la seduta del consiglio comunale convocata per domani, insieme a quelle sollevate sulla perdita di finanziamenti regionali, avanzate nei giorni scorsi sempre dal capogruppo forzista.